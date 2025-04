Tennis, Wta Stoccarda: Paolini fuori in semifinale contro Sabalenka

Jasmine prova a reagire di nuovo in avvio di secondo set, provando a scappare via con il break che vale il 3-0. Ancora una volta la sua avversaria però trova la forza di rispondere, pareggiando i conti dei servizi rubati e tornando sul 3-3. La sfida avanza in equilibrio fino al 4-4, quando Sabalenka sferra la zampata decisiva: altro turno di battuta strappato e match chiuso con il 6-4 finale. La numero uno del ranking Wta raggiunge in finale Jelena Ostapenko, vittoriosa nell’altra semifinale contro Ekaterina Alexandrova: la lettone si impone con un doppio 6-4 in un’ora e trenta minuti, con due break nel primo set e uno nel secondo.