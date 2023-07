Tennis, Wimbledon: in semifinale contro Sinner c'è Djokovic

TENNIS

© Getty Images Sarà Novak Djokovic l'avversario in semifinale a Wimbledon di Jannik Sinner. Il serbo si impone in rimonta su Andrey Rublev e, dopo aver perso il primo parziale, batte 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 il russo: giovedì la sfida all'altoatesino per centrare l'atto finale sull'erba inglese. Sorpresa nel tabellone femminile: Swiatek, numero 1 al mondo, e Pegula, quarta della classifica Wta, salutano perdendo rispettivamente contro Svitolina e Vondrousova.

TABELLONE MASCHILE

Con qualche sofferenza di troppo, ma Novak Djokovic si guadagna la semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. Il serbo si impone 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 su Andrey Rublev, che fa sudare e non poco Nole, a caccia dell'ottavo trionfo sull'erba inglese. A partire meglio è proprio il numero 7 della classifica Atp, che si impone 6-4 nel parziale d'apertura con una palla break nel nono game dopo averne annullate tre nel sesto. Il set perso scuote Djokovic, che in un lampo pareggia grazie al 6-1 rifilato al russo. Che, però, tiene testa e nel terzo ha anche due occasioni per strappare il servizio, prima di perderlo sul 2-3.

Tutta la tenacia di Rublev è riassunta nel game decisivo del terzo parziale: avanti 5-4 e pronto a servire per il set, il numero 2 al mondo si ritrova a disputare e a vincere il gioco più lungo di tutto l'incontro, nel quale il russo ha tre palle break. Alla fine, e dopo ben quattro set point falliti, è Djokovic a portarsi in vantaggio. Nel quarto, decisivo e più lineare set, Nole passa dallo 0-1 al 3-1: un break che Rublev non riuscirà più a recuperare. Anzi: il serbo si prende anche un altro break e chiude così 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 dopo 2 ore e 47 minuti di gioco.

Sarà allora Djokovic l'avversario di Jannik Sinner: in palio l'accesso alla finalissima di Wimbledon, e per Nole sarebbe la nona volta nell'atto conclusivo dello Slam inglese. Sarà la sfida più dura per l'altoatesino. Per tenere vivo il sogno più grande.

TABELLONE FEMMINILE

Non mancano le sorprese nel tabellone femminile: chi si aspettava una semifinale tra Iga Swiatek e Jessica Pegula resta deluso. La polacca e l'americana, infatti, perdono in tre set rispettivamente contro Elina Svitolina e Marketa Vondrousova. La numero uno al mondo parte male, con l'ucraina che si prende il primo set con il punteggio du 7-5, ma il tie-break del secondo parziale (7-5) rimette tutto in discussione. Nel terzo, tuttavia, non c'è storia: Svitolina si impone 6-2 e centra la semifinale.

Ancora più incredibile l'andamento del match tra Pegula e Vondrousova: la ceca, infatti, si aggiudica 6-4 il primo set, con l'americana che pareggia i conti grazie al 6-2 del secondo. La numero 4 della classifica Wta, poi, si porta sul 4-1 prima dell'interruzione dovuta alla copertura del campo a causa della pioggia. A quel punto, Pegula si spegne e la ceca ne approfitta per piazzare un doppio break, aggiudicandosi cinque game di fila e chiudendo sul 6-4. Adesso, Elina Svitolina e Marketa Vondrousova si contenderanno l'accesso alla finalissima: l'ucraina va a caccia del primo atto conclusivo in uno Slam, mentre per la ceca sarebbe il secondo dopo il Roland Garros 2019.