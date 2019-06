Tennis, Wimbledon: Fognini al primo turno con Tiafoe

28/06/2019

Primo turno insidioso per Fabio Fognini, complicato per Tomas Fabbiano e Marco Cecchinato. E' questo l'esito del sorteggio del tabellone maschile del torneo di Wimbledon . Il tennista ligure, numero 10 del ranking mondiale e numero 12 del tabellone, se la vedrà con l'americano Frances Tiafoe. Fabbiano affronterà il greco Stefanos Tsitsipas , numero 6 del ranking. Cecchinato è stato accoppiato all'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 25.

Nove - record di presenze tricolori eguagliato - i tennisti azzurri al via nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam della stagione, che scatta lunedì 2 luglio sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Matteo Berrettini, numero 20 del ranking mondiale e 17esima testa di serie, alla seconda presenza sui prati londinesi, debutterà contro il moldavo Radu Albot, numero 41 Atp. Esordio non facile anche per Paolo Lorenzi, contro il russo Daniil Medvedev, numero 11 del seeding. Per quanto riguarda gli altri azzurri: Andreas Seppi affronterà il cileno Nicolás Jarry, Lorenzo Sonego lo spagnolo Marcel Granollers-Pujol, Damiano Caruso il veterano francese Gilles Simon e Andrea Arnaboldi il bombardiere croato Ivo Karlovic. In campo femminile Camila Giorgi affronterà l'ucraina Yastrenska mentre Giulia Gatto-Monticone dovrà vedersela con Serena Williams.