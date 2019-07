Tennis, Wimbledon: Djokovic vola in finale, sconfitto Bautista-Agut

12/07/2019

DJOKOVIC-BAUTISTA AGUT

Novak Djokovic batte 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 Roberto Bautista Agut, autore di un’ottima prestazione, ottiene la sua 71esima vittoria a Wimbledon al termine di 2 ore e 48 minuti di sfida e raggiunge per la sesta volta in carriera la finale del torneo inglese, dove difenderà il titolo. C’è subito una risposta vincente di Bautista, ma poi Djokovic porta a casa il primo game di servizio a 15. Bautista compie un grande recupero nel secondo gioco, ma tutti gli altri punti sono di Nole, che strappa il break. Il serbo vola sul 4-1 nonostante uno scivolamento, ma con un dritto incrociato risolve tutto da 15-30: l’impronta su questo match sembra già chiara. Bautista però non perde ulteriormente terreno (4-2), ma una palla corta, un pallonetto e uno stop volley riassume in un colpo solo tutto Djokovic, che tiene a zero il game del 5-2. Il suo gran passante di rovescio lungolinea gli permette di conquistare il primo set in 6-2 in 36 minuti: 93% di punti vinti con la prima di servizio per il serbo. Due rapidi game a zero regalano l’1-1 all’inizio del secondo parziale. Bautista strappa il suo primo break a 15 e lo conferma con autorevolezza. Djokovic rallenta e inizia a commettere diversi errori; tuttavia annulla due palle-break e poi vince uno scambio da 23 colpi e accorcia (2-3).



Lo spagnolo tiene il servizio a zero e conduce 4-2. Il numero 1 al mondo rimane a contatto, ma Bautista pareggia meritatamente il conto dei set con l’aiuto del nastro, complice anche il passaggio a vuoto del suo avversario. Sotto 15-30, Djokovic si tira fuori da una situazione delicata e riesce a evitare di subire il break in apertura di terzo set; il dritto all’incrocio delle righe vale l’1-1 di Bautista. Quest’ultimo inchioda il 2-2 con un ace di piazzamento e costringe il campione serbo ai vantaggi nel quinto game, vinto con fatico da Nole, che pare ancora spento e privo di energie. Il sesto gioco, però, si rivela la chiave del match: il passante di Djokovic pizzica la riga con l’aiuto del falco, poi la sua volée e il suo smash risolutivo gli consentono di prendersi il break. Djokovic cancella due palle del contro-break dopo uno scambio durissimo da 45 colpi (record di scambi sull’erba dal 2005) e vola sul 5-2; Bautista accorcia ma Nole chiude 6-3 con una volée sul nastro. Dura ben 12 minuti uno spettacolare primo gioco del quarto set: un encomiabile Bautista fa i miracoli, annulla tre palle-break e combatte esaltando il suo angolo. Djokovic ribalta la situazione e strappa un altro break (2-1). È la svolta: il serbo tiene il servizio a zero, lo spagnolo accusa il colpo e subisce un altro break. Il contropiede di dritto di Bautista che esce in corridoio fa volare sul 5-1 Djokovic che, al quinto tentativo, chiude definitivamente i giochi in un match un po’ più sofferto del previsto. Quella di domenica sarà la sua 25esima finale negli Slam.