Tennis, Wimbledon: Djokovic supera Kudla e vola agli ottavi, avanti anche Bautista Agut

WIMBLEDON

Il serbo soffre nel terzo set ma supera l’americano 6-4, 6-3, 7-6(7), pochi problemi per lo spagnolo contro il tedesco Koepfer. Nel tabellone femminile, passa il turno Aryna Sabalenka

Arriva al tie break del terzo set il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon per Novak Djokovic: il numero uno al mondo sconfigge 6-4, 6-3, 7-6(7) l’americano Denis Kudla e affronterà ora il cileno Cristian Garin. Avanza anche Roberto Bautista Agut, che batte Dominik Koepfer con il punteggio di 7-5, 6-1, 7-6(4), mentre nel tabellone femminile supera il turno la numero 4 Wta Aryna Sabalenka: 6-0, 6-3 a Maria Camila Osorio Serrano.

TABELLONE MASCHILE

Prosegue la corsa di Novak Djokovic a Wimbledon: solo qualche brivido nel match valido per il terzo turno, al termine del quale il numero uno al mondo batte 6-4, 6-3, 7-6(7) Denis Kudla. Ad indispettire il serbo, più che l’avversario, il pubblico che a tratti si schiera a favore dell'americano. Inizio di match combattuto, con il numero 114 della classifica Atp che entra in campo ispirato e Nole colto di sorpresa dall’attitudine aggressiva dell'avversario. Equilibrio quindi fino al 5-4, ma poi un piccolo passaggio a vuoto dell’americano concede la prima chance della partita. E il numero uno al mondo, come sempre, non perdona. È l’inizio di un’altra partita: Kudla perde gran parte delle sue certezze mentre Djokovic acquisisce sempre più fiducia e il break in avvio di secondo parziale spiana la strada per la vittoria del serbo. Nel terzo set, il giustiziere di Seppi al secondo turno prova a resistere, il pubblico lo sostiene e Nole a tratti si innervosisce con i tifosi sugli spalti, tanto da subire un break nel terzo set. Ma non è una distrazione sufficiente: il numero uno al mondo recupera lo svantaggio di 4-1 e chiude al tie break con qualche sofferenza salvando anche un set point. Adesso, il vincitore delle ultime due edizioni dei Championships se la vedrà agli ottavi di finale con la testa di serie numero 17, il cileno Cristian Garin, che rifila un 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 allo spagnolo Pedro Martinez.

Nelle altre partite del terzo turno del tabellone maschile, continua il percorso della testa di serie numero 8 Roberto Bautista Agut, semifinalista a Wimbledon nel 2019. Dopo la maratona di cinque set e tre ore e mezza di ieri per superare Kecmanovic, lo spagnolo oggi non sente la fatica e liquida 7-5, 6-1, 7-6(4) il tedesco Dominik Koepfer. Bene anche la 25esima testa di serie Karen Khachanov, che raggiunge gli ottavi di finale a Londra per la seconda volta in carriera dopo il successo 6-3, 6-4, 6-4 su Frances Tiafoe, autore al primo turno della sorprendente eliminazione di Stefanos Tsitsipas. L'avversario di Andrey Rublev, giustiziere di Fognini, sarà invece Marton Fucsovics: l'ungherese batte in quattro set 6-3, 6-3, 7-6(6), 6-4 l'argentino Diego Schwartzman, numero 11 al mondo, e si guadagna la sfida al russo, con in palio i quarti.

TABELLONE FEMMINILE

Giornata positiva per le teste di serie nel tabellone femminile di Wimbledon. La numero 2 del seeding e 4 del mondo Aryna Sabalenka chiude facilmente la pratica Maria Camila Osorio Serrano, qualificata numero 94 del ranking e già brava ad approdare al terzo turno: 6-0, 6-3 il punteggio per la bielorussa, che agli ottavi di finale affronterà la kazaka Elena Rybakina (6-1, 6-4 all’americana Shelby Rogers). Tutto facile anche per la numero 7 del tabellone Iga Swiatek, con la polacca che conquista gli ottavi di finale (6-1, 6-0 a Irina Begu) alla prima partecipazione a Wimbledon della sua carriera. Ad aspettarla ora un’altra outsider, la tunisina Ons Jabeur, che prevale in rimonta 5-7, 6-3, 6-2 sulla ben più esperta Garbine Muguruza, vincitrice dell’edizione 2017 di Wimbledon. Nessun problema anche per l’ottava testa di serie, la ceca Karolina Pliskova, vincitrice 6-3, 6-3 sulla connazionale Tereza Martincova e attesa ora dalla sorprendente wild card russa Liudmila Samsonova, che batte a sua volta l’ex numero 3 al mondo Sloane Stephens col punteggio di 6-2, 2-6, 6-4. Infine, avanza anche la svizzera Viktorija Golubic, che passa agilmente il turno grazie al netto 6-2, 6-1 sull'americana Madison Brengle.