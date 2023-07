Tennis, Wimbledon: Djokovic sconfigge Hurkacz alla ripresa, ora Rublev

Wimbledon

Alla ripresa Nole perde un parziale, ma poi chiude il match di prepotenza nel quarto set col punteggio di 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. Avanti anche Medvedev

© Getty Images Novak Djokovic non vuole saperne di perdere a Wimbledon, su quell'erba che lo vede imbattuto da sei anni, e chiude il match contro Hurkacz col punteggio di 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. Dopo i due parziali giocati ieri, Nole perde il terzo contro il polacco, ma chiude di prepotenza la sfida nel quarto set. Ora sfiderà Rublev (7). Avanti anche Medvedev (3), che approfitta del ritiro di Lehecka nel terzo set, così come Rybakina nel tabellone femminile.

TABELLONE MASCHILE

Non si interrompe il cammino di Novak Djokovic, imbattuto da sei anni a Wimbledon e da un decennio sul campo centrale del torneo. Dopo aver vinto i primi due set nella serata di ieri, vedendo il match interrotto al coprifuoco dopo il doppio 8-6 al tiebreak, Nole chiude la sfida in quattro set ed elimina Hubert Hurkacz (17) col punteggio di 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. Il primo dei due parziali giocati quest'oggi è all'insegna dell'equilibrio, col servizio potente del polacco a mettere in difficoltà il serbo. Hurkacz mostra anche una grande abilità a rete e comanda in parte il gioco, rispondendo colpo su colpo al più quotato rivale. Djokovic non gioca al suo meglio, ma resiste fino al 5-5. A questo punto sembra scontato il terzo tiebreak, invece il polacco rompe l'equilibrio e piazza il primo break, vincendo 7-5. Un set vinto che lo carica ulteriormente e gli consente di portarsi fino al 3-3 nel quarto e decisivo set. Qui però Nole piazza un break che manda in tilt Hurkacz (5-3), che ha solo un momento d'orgoglio portandosi sul 5-4. Djokovic chiude però il successivo break a zero, prendendosi la vittoria nel set e nel match. Ora sfiderà Rublev (7) per un posto in semifinale.

Conquista i quarti anche Daniil Medvedev (3), che approfitta del ritiro di Jiri Lehecka (infortunato) per chiudere anzitempo un match già ampiamente indirizzato. Al momento del forfait avversario, il russo conduceva infatti due set a zero col punteggio di 6-4, 6-2.

TABELLONE FEMMINILE

Si interrompe l'avventura del prodigio 16enne Mirra Andreeva (2007), che viene sconfitta negli ottavi di finale da Madison Keys, testa di serie numero 25. Il match si risolve in tre set e con la rimonta della statunitense, che aveva perso il primo parziale 6-3 e risolve tutto vincendo 7-6 (7-4) il secondo e 6-2 il terzo. Vola ai quarti di finale anche Elena Rybakina (4), approfittando del ritiro di Beatriz Haddad Maia (13) mentre la kazaka si trovava sul 4-1: la brasiliana abbandona il torneo in lacrime per un problema alla parte bassa della schiena.