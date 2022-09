Tennis, US Open: Tiafoe in semifinale, attende Sinner o Alcaraz

TENNIS

Lo statunitense sconfigge Rublev in tre set ed è il terzo semifinalista. Nel tabellone femminile, avanza Sabalenka

© Getty Images Frances Tiafoe è il terzo semifinalista del tabellone maschile degli US Open: lo statunitense sconfigge Rublev in tre set (7-6, 7-6, 6-4), andando due volte al tie-break e conquistando il terzo parziale con maggior facilità. Ora attende Sinner o Alcaraz, che giocheranno l'ultimo quarto. Nel tabellone femminile, avanza la bielorussa Alyna Sabalenka: Karolína Plíšková si arrende in due set (6-1, 7-6), nonostante una grande reazione.

TABELLONE MASCHILE

Aspettando il match notturno tra Sinner e Alcaraz, Frances Tiafoe festeggia le semifinali. Lo statunitense, testa di serie numero 22 e giustiziere di Nadal negli ottavi, ha la meglio su Rublev dopo un match ad alta tensione, giocato punto a punto e concluso in tre set (7-6, 7-6, 6-4). Molto equilibrati, infatti, i primi due set, giocati a suon di break e controbreak: il russo parte forte, Tiafoe lo riprende e lo porta al tiebreak, che domina con un rotondo 7-3. Il copione si ripete nel secondo parziale, vinto ancora dallo statunitense con lo stesso punteggio di 7-6: il tiebreak, in questa occasione, viene vinto con un nettissimo 7-0. Il terzo set sembra riaccendere le speranze di Rublev: avvio a tutta velocità e vantaggio iniziale per il russo, cancellato però dalla reazione di Tiafoe. Questa volta si arriva a una conclusione anticipata, perchè il russo si arrende dopo l'ennesima rimonta: 6-4 e vittoria dello statunitense. Tiafoe ora attende il vincitore di Sinner-Alcaraz. Dall'altra parte del tabellone, la semifinale tra Ruud e Khachanov.

TABELLONE FEMMINILE

La terza semifinalista degli US Open al femminile è Aryna Sabalenka: la testa di serie numero 6 sconfigge la ceca Karolína Plíšková in due set col punteggio di 6-1, 7-6 (7-4). Primo set senza storia, con la bielorussa che approfitta dei molti errori della rivale ed è implacabile al servizio (sei ace nel match): Plíšková si arrende con un perentorio 6-1. La ceca però è una giocatrice esperta e sa come resettare mente e braccio, dopo un avvio complicato: il secondo parziale è molto equilibrato, combattuto punto su punto. Si arriva al 6-6 e al conseguente tiebreak, che è meno complicato delle attese per Sabalenka: la bielorussa si porta sul 5-2 e resiste al rientro dell'avversaria, che le annulla un match point. Il punto decisivo è quello del 7-4 e manda la numero sei del seeding in semifinale. Sabalenka attende ora la vincente dell'ultimo quarto di finale, tra la numero uno al mondo Iga Świątek e la statunitense Jessica Pegula. Già nota l'altra semifinale: Ons Jabeur (5) sfiderà la francese Caroline Garcia (17).