Tennis, US Open: Nadal stende Chung e passa agli ottavi

US OPEN

Rafa Nadal non ha molti problemi nel superare agevolmente il sudcoreano Hyeon Chung. Il numero 2 al mondo cancella le speranze del suo avversario in appena due ore di gioco, vincendo con un netto 6-3, 6-4, 6-2, e prosegue il proprio percorso senza perdere un set agli Us Open. Chung si dimostra molto combattivo, ma nulla può contro la superiorità e il cinismo del campione spagnolo, che agli ottavi di finale affronterà Marin Cilic. Alexander Zverev soffre ma piega in rimonta lo sloveno Aljaz Bedene.

Per la 36sima volta Rafa Nadal accede agli ottavi di finale di uno Slam e si conferma pressoché imbattibile nei primi turni dei Major. Si parte con il servizio per Nadal che chiude il primo game a zero. Il sudcoreano annulla una palla break e pareggia il conto dei giochi. I due mantengono i rispettivi servizi sull’Arthur Ashe, poi lo spagnolo strappa il primo break dell’incontro; Chung è sfortunato, perché il suo rovescio termina largo di pochissimo. Il maiorchino, molto solido da fondo, lo conferma a 30; il suo avversario accorcia le distanze ma Nadal serve per il suo primo set che si aggiudica in appena 41 minuti (6-3). Chung, a zero, tiene il game d’apertura del secondo parziale. Nadal ristabilisce gli equilibri ma diventano 8 i punti consecutivi in battuta per il numero 140 al mondo. Supportato dal servizio, lo spagnolo chiude il quarto gioco e strappa un altro break con grande cinismo. Chung si dimostra aggressivo in risposta annulla il doppio break allo spagnolo ai vantaggi e rimane in scia. Nadal tiene bene il servizio e piega il sudcoreano in altri 44 minuti, dimostrando la propria spietatezza e superiorità a dispetto di un Chung molto combattivo. Il maiorchino ottiene il suo terzo break di serata, sfruttando anche una piccola disattenzione di Chung che commette un fallo gratuito da fondo. Con il passare del tempo il tennista asiatico sente la stanchezza e cala fisicamente in maniera vistosa. Anche perché dall’altra parte c’è un giocatore che, tra le altre cose, non gioca da tre giorni. Nadal conferma il break dopo la risposta in rete del suo avversario, allunga sul 4-2 su un altro errore di Chung e può successivamente servire per il match, che si conclude in appena 2 ore di tempo.

Il campione spagnolo troverà sulla propria strada il croato Marin Cilic che, abbastanza sorprendentemente, ha battuto lo statunitense John Isner (numero 17 al mondo) 7-5, 3-6, 7-6, 6-4. Alexander Zverev (numero 6 al mondo) soffre non poco contro lo sloveno naturalizzato britannico Aljaz Bedene. Il tedesco riesce a riscattare il primo set perso al tie-break e a ribaltare la situazione nel terzo parziale con una prestazione convincente e a superarlo successivamente ancora al tie-break. Risultato finale: 6-7, 7-6, 6-3, 7-6. Sulla sua strada incontrerà uno tra l’argentino Diego Schwartzman e lo statunitense Tennys Sandgren. Va avanti anche lo spagnolo Pablo Andujar, giustiziere di Sonego e numero 48 del mondo, che ha ridimensionato 6-4, 6-3, 6-2 il kazako Alexander Bublik, n. 69 Atp, che nel turno precedente aveva messo ko in rimonta, a suon di ace, Thomas Fabbiano. Ad Andujar toccherà Monfils oppure Shapovalov.

TABELLONE FEMMINILE:

Grande sorpresa nel terzo turno degli US Open nel tabellone femminile. Kiki Bertens, numero 7 al mondo, è fuori dal torneo. L’olandese perde abbastanza incredibilmente 6-2, 6-3 contro la tedesca Julia Georges (n. 30) in un match che non ha praticamente mai avuto storia. Non ha invece problemi la canadese Bianca Andreescu (9) a sbarazzarsi 6-4, 6-4 della danese Caroline Wozniacki (17), mentre la croata Donna Vekic (22) supera agevolmente 6-4, 6-1 la kazaka Yulia Putisntseva (36). La belga Elise Mertens (26) batte 6-3, 6-3 la tedesca Andrea Petkovic (76) e agli ottavi di finale affronterà la statunitense Kristie Ahn (115), vincente 6-3, 7-5 contro la lettone Jeļen Ostapenko (74). L’altra americana, Taylor Townsend (82) vince 7-5, 6-2 contro la rumena Sorana Cirstea (94).