Tennis, US Open: Murray sfiderà Berrettini, avanza anche Carreño Busta

L'inglese batte in quattro set Nava e ora se la vedrà con il romano, lo spagnolo supera Bublik. Nel tabellone femminile, non sbaglia Gauff

© Getty Images Sarà Andy Murray l'avversario di Matteo Berrettini al terzo turno degli US Open. L'inglese si impone in quattro set sull'americano Emilio Nava: 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 i parziali del successo dell'ex numero uno al mondo. Avanza anche Pablo Carreño Busta, che supera Bublik e affronterà de Minaur. Nel tabellone femminile, la padrona di casa Cori Gauff batte 6-2, 7-6(4) Elena Gabriela Ruse: affronterà Madison Keys, giustiziera di Camila Giorgi.

TABELLONE MASCHILE

L'avversario di Matteo Berrettini sarà Andy Murray. L'inglese si impone in rimonta su Emilio Nava: 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 in favore dell'ex numero uno al mondo, che spreca cinque palle per strappare il servizio, poi trova il controbreak, ma perde il turno in battuta in favore dell'americano, che si impone 7-5. Da lì in poi, però, il britannico non sbaglia più nulla, concede appena quattro game all'avversario e ribalta lo svantaggio, vincendo in quattro set. La sfida con Berrettini vale gli ottavi di finale: il romano ha vinto due dei tre precedenti contro l'ex numero uno della classifica Atp.

Tra gli altri big di giornata, non sbaglia Pablo Carreño Busta, che si impone in quattro set su Bublik. Il kazako si impone 6-4 nel primo set, ma il risultato nel secondo parziale è lo stesso ed è perfetta parità. Il 6-3 del terzo set e il successo al tie-break nel quarto (7-5) certificano il passaggio del turno dello spagnolo, che ora se la vedrà con de Minaur: l'australiano travolge Cristian Garin, con il cileno che strappa solo un set per 6-4 ma perde 6-3, 6-0 e 6-2 il primo, il secondo e il quarto parziale. Saluta invece Botic van de Zandschulp, battuto da Moutet: il francese giocherà contro l'argentino Cachin, che vince la maratona di cinque set con il padrone di casa Brandon Holt.

TABELLONE FEMMINILE

Nessuna sorpresa nel tabellone femminile: non sbaglia Ons Jabeur, che supera in due set la padrona di casa Elizabeth Mandlik con un netto 7-5, 6-2: ora, la tunisina sfiderà un'altra americana, Shelby Rogers, che batte 7-5, 6-1 la slovacca Viktoria Kuzmova. Tra le più attese, Cori Gauff supera agilmente Elena Gabriela Ruse 6-2, 7-6(4) per volare al terzo turno. Sarà derby statunitense: l'avversaria è Madison Keys, giustiziera di Camila Giorgi.

Sorride la Cina: Xiyu Wang batte in tre set Maria Sakkari (3-6, 7-5, 7-5), mentre Shuai Zhang supera Schmiedlova (7-5, 6-1): sfideranno rispettivamente Riske e Marino, che eliminano rispettivamente Osorio e Snigur.

