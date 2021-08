Tennis, US Open: Jasmine Paolini avanza al secondo turno

TENNIS

La 25enne supera senza problemi la kazaka Shvedova con il punteggio di 6-3, 6-4: ora la sfida alla bielorussa Azarenka

Dopo le eliminazioni di Camila Giorgi e Sara Errani, l'Italia si consola con la qualificazione al secondo turno degli US Open di Jasmine Paolini. La 25enne, numero 99 al mondo, supera la kazaka Yaroslava Shvedova con il punteggio di 6-3, 6-4 in appena un'ora e 7 minuti di gioco. Adesso, la sfida alla bielorussa Victoria Azarenka, numero 19 della classifica Wta, che batte senza problemi la ceca Tereza Martincova con un netto 6-4, 6-0. afp

Jasmine Paolini è la prima azzurra ad avanzare negli US Open 2021. La 25enne, infatti, regala il passaggio del turno all'Italia dopo le eliminazioni di Camila Giorgi e Sara Errani: contro Yaroslava Shvedova, numero 452 al mondo, finisce 6-3, 6-4 in appena 67' di gioco. Un debutto con poche complicazioni per la 99esima della classifica Wta, specialmente nel primo set. In avvio, infatti, la toscana si porta subito sul 3-0, poi è brava a piazzare il controbreak quando la kazaka ha l'occasione di portarsi sul 3-3. Già all'ottavo game arriva il primo set point, ma Shvedova si difende e prolunga fino al nono, dove Paolini lascia l'avversaria a 15 e chiude sul 6-3.

Più combattuto il secondo parziale, dove a brillare non è di certo la battuta: l'azzurra e la kazaka, infatti, si strappano il servizio a vicenda per sei game consecutivi. Alla fine, il break decisivo per Jasmine Paolini arriva sul 4-4, quando la numero 99 della classifica Wta lascia la 33enne a 15 e, al momento di servire per il match, non sbaglia: finisce 6-3, 6-4. Adesso, la toscana affronterà al secondo turno la 19esima al mondo Victoria Azarenka, capace di liberarsi della ceca Tereza Martincova (60 Wta) in due set e concedendo appena quattro game: 6-4, 6-0 i parziali del successo della bielorussa.