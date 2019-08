Tennis, US Open: Djokovic e Federer al secondo turno, passano anche Nishikori e Medvedev  

Poche sorprese nel primo giorno degli US Open. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic supera in tre set (6-4 6-1 6-4) Roberto Carballes Baena. Avanti anche Roger Federer dopo un avvio choc: Sumit Nagal vince il primo set ma poi viene travolto dallo svizzero (4-6 6-1 6-2 6-4). Al secondo turno anche Kei Nishikori e Daniil Medvedev. Tra le donne, avanti Ashleigh Barty, Karolina Pliskova e Serena Williams, che distrugge 6-1 6-1 Maria Sharapova.

Occhio alla consonante. Non è un Federer-Nadal, ma un Federer-Nagal. Si tratta infatti di Sumit Nagal, tennista indiano di 22 anni. Nagal riesce a strappare il primo set (6-4) allo svizzero, approfittando di alcuni errori di distrazione che non sono da Federer. Anche a Wimbledon perse il primo parziale del torneo, ma poi dimostrò do poter ancora viaggiare con il pilota automatico. A Flushing Meadows, invece, l'esordio di Federer trova qualche punto di domanda anche nel quarto set. Lo svizzero, dopo aver rimontato con un 6-1 e un 6-2, si fa recuperare un break di vantaggio dall'indiano e nell'ultimo game della partita deve annullare quattro palle break prima di chiudere la pratica con il 6-4 conclusivo. Solo un po' di ruggine? Lo si capirà già nel secondo turno, quando King Roger affronterà il bosniaco Damir Dzumhur.



Passa il turno con meno problemi Borna Coric, che batte in tre set il russo Evgeny Donskoy: 7-6 (7) 6-3 6-0 i parziali in favore del numero 12 del tabellone. Avvio un po' più stentato, ma comunque vittorioso, per David Goffin, che piega al quarto set il 20enne Corentin Moutet, enfant terrible del tennis francese. Il belga passa con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 6-0.

IL TABELLONE FEMMINILE

Williams-Sharapova è stata la storia del tennis femminile. Una grande rivalità che ha offerto numerose sfide di livello, anche se negli scontri diretti la russa ha battuto Serena solo due volte. Per questo motivo, il doppio 6-1 con cui la statunitense, sempre alla ricerca del 24esimo slam per raggiungere Margaret Court, spazza via una rivale storica, segna l'avanzare del tempo. Appena 59 i minuti di gioco, 16-6 il conto dei vincenti e il 100% dei punti sulla seconda di servizio di Sharapova. Williams è ora attesa dalla wildcard statunitense Catherine McNally. Si qualificano anche la sorella Venus (6-1 6-0 a Saisai Zheng) e la testa di serie numero 5 Elina Svitolina, che sconfigge 6-1 7-5 la 17enne padrona di casa Whitney Osuigwe.