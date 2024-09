Tennis, Us Open: Dimitrov e Fritz ai quarti di finale  

US OPEN

Il bulgaro e l'americano eliminano Rublev e Ruud, ok Badosa nel femminile

© Getty Images Grigor Dimitrov e Taylor Fritz volano ai quarti di finale degli Us Open. A Flushing Meadows, il bulgaro e il padrone di casa eliminano rispettivamente Rublev, con il punteggio di 6-3, 7-6(3), 1-6, 3-6, 6-3, e Ruud, che si arrende al padrone di casa, bravo a vincere 3-6, 6-4, 6-3, 6-2. Possibili gli incroci con Tiafoe e Zverev. Nel tabellone femminile, invece, avanza Paula Badosa, che travolge Yafan Wang, battuta 6-1, 6-2.

TABELLONE MASCHILE

Vera e propria battaglia quella tra Rublev e Dimitrov: alla fine la spunta il bulgaro che vince 6-3, 7-6(3), 1-6, 3-6, 6-3. Il russo ha il merito di non demordere dopo lo svantaggio di due set e, anzi, domina i successivi due, soprattutto il terzo. Dopo aver pareggiato sul 2-2, si decide tutto al quinto e i due top 10 Atp danno spettacolo. Dimitrov, però, è perfetto al servizio e dopo essere passato sul 4-1, chiude sul 6-3, centrando il quarto di finale: ora, c'è uno tra Popyrin, giustiziere di Djokovic, e l'americano Tiafoe.

Obiettivo centrato anche da Taylor Fritz, che di fronte al pubblico di casa trova un bel successo in rimonta su Casper Ruud: finisce 3-6, 6-4, 6-3, 6-2, con lo scandinavo che proprio alla fine del primo set trova il break del 5-3. Sarà però l'unico, perché lo statunitense non concederà più nulla, anzi: prima pareggia i conti con il break a fine parziale, poi inizia sempre meglio gli altri due set. Nel terzo sale subito sul 3-0, nell'altro addirittura doppio break e 4-0. Sconfitta inevitabile per Ruud e quarto di finale per Fritz. Possibili avversari Zverev o il connazionale Nakashima.

TABELLONE FEMMINILE

Non c'è storia tra Paula Badosa e Yafan Wang: la spagnola domina l'ottavo di finale contro la cinese infliggendole un netto 6-1, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco. La prossima avversaria dell'iberica sarà a prescindere una padrona di casa, visto che il quarto sarà contro una tra Gauff e Navarro.