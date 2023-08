Tennis, US Open: avanzano Medvevev, Zverev, Murray non sbaglia il colpo

US OPEN

Il russo, il tedesco e l'inglese travolgono Balazs, Vukic e Moutet. Nel femminile, Sorridono Jabeur, Keys e Gauff

© Getty Images Non sbagliano i big impegnati nella seconda giornata degli US Open: Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Andy Murray battono in tre set Balazs (6-1, 6-1, 6-0), Vukic (triplo 6-4) e Moutet (6-2, 7-5, 6-3). Bene anche Rublev e Norrie, che si impongono su Cazaux e Shevchenko. Nel tabellone femminile, avanzano la finalista dello scorso anno Jabeur e le acclamatissime padrone di casa Gauff e Keys: battute Osorio, Siegemund e Rus.

TABELLONE MASCHILE

Primo turno più che agevole per i big impegnati nella seconda giornata degli US Open: Daniil Medvedev, Alexander Zverev e Andy Murray si qualificano vincendo in tre set. Il russo concede appena due game (6-1, 6-1, 6-0) all'ungherese Balasz in poco più di un'ora di gioco: nel secondo turno affronterà l'australiano O'Connell, che vince il derby con Purcell. Il tedesco, invece, rifila un triplo 6-4 con poche sbavature ad Aleksandar Vukic in 2 ore e 9 minuti di gioco: ora ci sarà la sfida con il connazionale Altmaier. Murray, invece, impiega poco meno di 3 ore per battere il francese Corentin Moutet: 6-2, 7-5, 6-3 i parziali della vittoria del britannico, che nel secondo turno giocherà contro Grigor Dimitrov. Il bulgaro vince una vera e propria maratona contro lo slovacco Molcan: 6(9)-7, 6(5)-7, 6-1, 7-5, 7-6(9) dopo 4 ore e 38 minuti di gioco.

Non sbagliano anche Andrey Rublev e Cameron Norrie: il russo batte 6-4, 7-6(5), 6-1 il transalpino Cazaux soffrendo solo nel secondo set vinto al tie-break, mentre l'inglese supera Shevchenko con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. L'ostacolo verso il terzo turno si chiama Hsu: il taiwanese, arrivato dalle qualificazioni, elimina a sorpresa Kokkinakis. Nicholas Jarry batte in quattro set il francese van Assche: il cileno affronterà il padrone di casa Michelsen, che si impone sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Tra i padroni di casa, sorridono Mmoh e Isner, che si impongono in tre set rispettivamente su Khachanov (6-2, 6-4, 6-2) e su Diez Acosta: 6-4, 6-3, 7-6(1) in favore dell'americano sull'argentino. I due si ritroveranno di fronte al secondo turno.

TABELLONE FEMMINILE

Poche sorprese anche tra le donne: le acclamatissime padrone di casa Cori Gauff e Madison Keys superano il turno. "Coco" deve però vincere in rimonta sulla tedesca Siegemund (3-6, 6-2, 6-4), mentre l'altra americana in rampa di lancio si impone sull'olandese Rus (6-2, 6-4). Le prossime avversarie saranno rispettivamente la russa Andreeva e la belga Wickmayer. Non sbaglia neanche la finalista del 2022: Ons Jabeur si impone su Camila Osorio. La tunisina si impone 7-5, 7-6(4) sulla colombiana e sfiderà ora la ceca Noskova, che supera la statunitense Brengle.

Marketa Vondrousova supera 6-3, 6-0 Han e sfiderà la nostra Trevisan, mentre l'avversaria di Jessica Pegula, giustiziera di Camila Giorgi, sarà la romena Tig: 7-6(6), 7-6(1) alla canadese Rebecca Marino. Petra Kvitova supera 6-1, 7-6(5) la spagnola Bucsa e se la vedrà al secondo turno con Caroline Wozniacki, che batte 6-3, 6-2 la russa Tatiana Prozorova.

