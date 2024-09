Tennis, US Open: continua il sogno di Draper, De Minaur ko ai quarti

US OPEN

L’inglese trionfa 3-0 contro l’australiano con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-2: ora il vincente della sfida tra Sinner e Medvedev in semifinale

© Getty Images Jack Draper non si ferma più: l’inglese si prende di forza la semifinale degli US Open 2024 trionfando ai quarti contro il numero 10 al mondo Alex De Minaur. Per il numero 25 del ranking un successo netto, 3-0 con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-2 in poco più di due ore di incontro. Australiano decisamente sottotono, con il britannico che fa la differenza a servizio: per Draper ora c’è la sfida contro il vincitore del quarto tra Sinner e Medvedev.

Ennesima sorpresa negli US Open 2024 di tennis: Alex De Minaur si arrende ai quarti di finale contro Jack Draper, che si impone in due ore e otto minuti prendendosi la semifinale con un secco 3-0. Avvio claudicante dell’australiano, che concede subito un break al suo avversario. Draper regala il contro-break con un paio di doppi falli, ma il servizio dell’inglese inizia ad ingranare e non si ferma più. Dopo un momento di tensione e qualche set point gettato via, l’inglese chiude con il 6-3 che vale l’1-0. Anche nel secondo parziale il numero 25 del ranking parte forte, con l’australiano che però si rimette in carreggiata (un break a testa fino al 5-5). Nel momento decisivo gli errori (condizionati anche da qualche problema fisico) di Alex fanno la differenza: Draper strappa il servizio al suo avversario per il 6-5 per poi archiviare la seconda partita nel suo turno di battuta, evitando il tie-break. De Minaur, dopo aver assaporato qualche speranza di rimonta, crolla definitivamente nel terzo set, vinto dall’inglese con un comodo 6-2. Draper continua a sognare e vola in semifinale, dove attende il vincitore della sfida tra Sinner e Medvedev. Eliminato ai quarti un De Minaur decisamente sottotono.

