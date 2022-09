Tennis, US Open: Berrettini conquista gli ottavi. Murray ko in quattro set

tennis

Il romano vince 6-4, 6-4, 6-7(1), 6-3 contro l’ex numero 1 al mondo

© Getty Images Continua la cavalcata di Matteo Berrettini che stacca il pass per gli ottavi di finale agli US Open. Il numero 13 al mondo batte in quattro set lo scozzese Andy Murray, vincitore del torneo nel 2012, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7(1),6-3 al termine di un match equilibrato durato più di 3 ore e mezza. Nel prossimo turno si gioca l’accesso ai quarti contro lo spagnolo Davidovich Fokina, che ha eliminato il colombiano Galan.

Nella quarta sfida tra l'azzurro e l'inglese, ex n. 1 al mondo e campione a Flushing Meadows nel 2012, ha la meglio Berrettini. Una soddisfazione per il ventiseienne romano che continua il suo percorso in quest’edizione degli US Open. Partita che inizia con lo scozzese che tiene la battuta a zero, ma l’azzurro strappa il servizio a Murray alla prima occasione pareggiando i conti. L’equilibrio tra i due si spezza al settimo game con il break in favore dell'azzurro che sfrutta il doppio errore di Murray.

Il numero 13 al mondo si affida alla solidità del proprio servizio e chiude il primo parziale 6-4. Il secondo set inizia bene per Berrettini che si prende il break di vantaggio. Sulla scia del primo, entrambi riescono a tenere il servizio, ma l’azzurro si costruisce qualche piccola occasione in più per andare in vantaggio. La più ghiotta arriva nel nono game, quando sul 4-4 il romano va avanti e conquista anche il secondo set 6-4. Anche il terzo riprende come una fotocopia di quelli precedenti. Un set emozionante che va al tie-break: Murray infila una serie di sette punti consecutivi e manda il match al quarto parziale. Nell’ultimo set Matteo mostra la sua personalità e dopo il 3-3 allunga e chiude il match sul 6-3 dopo quasi quattro ore di partita e vola agli ottavi di finale.

Vedi anche Tennis Fognini out, Nadal lo elimina col brivido: racchettata sul naso