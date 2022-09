Fognini out, Nadal lo elimina col brivido: racchettata sul naso

US OPEN

Lo spagnolo costretto a chiamare l'intervento del medico

© Getty Images Lo spagnolo Rafael Nadal ha sconfitto l'italiano Fabio Fognini 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 al terzo round degli Us Open, in una partita costellata di infortuni. Nadal si è colpito accidentalmente con la sua stessa racchetta quando era in vantaggio per 3-0 nel quarto set. Il quattro volte campione, e detentore del record maschile di 22 titoli del Grande Slam, si è dato una racchettata sul naso mentre si allungava per prendere una palla. Nadal è stato poi costretto a chiamare l'allenatore per curare delle vesciche alla mano sinistra. Fognini, da parte sua, ha chiesto un timeout medico per farsi bendare il piede destro.

Fabio Fognini non riesce nell'impresa e saluta al secondo turno gli US Open dopo il ko contro Rafa Nadal. Il sanremese si porta anche in vantaggio di un set, poi però viene battuto dal maiorchino che si impone dopo quattro parziali. Il primo sorride al numero 60 al mondo, che sfrutta le uniche due palle break a disposizione, annullandone una, per andare sul 6-2. Nel secondo, i due tennisti perdono per cinque volte di fila il servizio, con Fognini che va sul 4-2 prima di cedere quattro game di fila a Nadal, che pareggia: 6-4.

Da lì in poi non c'è storia: Fognini perde per tre volte consecutive il turno in battuta e Nadal si porta così in vantaggio, chiudendo il terzo set sul 6-2 nonostante un break in favore del sanremese. Nel quarto, arriva subito il 3-0 di Nadal, interrotto da una racchettata che lo stesso ex numero 1 al mondo si dà sul naso: è il terzo episodio del match dopo gli stop chiesti dallo stesso Nadal per delle vesciche alla mano sinistra e dopo un timeout medico di Fognini per un bendaggio al piede destro.

Dal 3-0, però, il maiorchino non si ferma più: vince un altro turno in battuta e chiude il match sul 2-6, 6-4, 6-2, 6-1, eliminando Fabio Fognini e volando al terzo turno degli US Open. Adesso, tra Nadal e gli ottavi di finale c'è Richard Gasquet: il francese supera Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-2, 6-4, 4-6, 6-4.