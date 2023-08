Tennis, US Open: Berrettini travolge Humbert e vola al secondo turno  

US OPEN

Finisce 6-4, 6-2, 6-2 al debutto per il romano, che ora sfiderà Rinderknech. Avanza anche Arnaldi, out Paolini nel femminile

© Getty Images Ottimo debutto agli US Open per Matteo Berrettini, che travolge il francese Ugo Humbert. 6-4, 6-2, 6-2 i parziali del successo del romano, che ora affronterà un altro transalpino: Arthur Rinderknech. Avanza anche Matteo Arnaldi, che vince 6-3 il primo parziale e poi sfrutta il ritiro di Kubler per qualificarsi al secondo turno. Nel tabellone femminile, invece, saluta Jasmine Paolini: Jelena Ostapenko si impone in tre set.

TABELLONE MASCHILE

Debutto quasi perfetto agli US Open per Matteo Berrettini, che travolge il francese Ugo Humbert e vola al secondo turno. Il "quasi" è dato dalle 7 palle concesse ma puntualmente annullate dal romano, che invece in attacco è incisivo e letale. Il match del classe 1996 parte nel migliore dei modi, visto che sale subito sul 2-0. Il primo passaggio a vuoto avviene sul 4-3, con il transalpino avanti 40-0. Il numero 36 al mondo, però, rimonta e tiene il servizio, chiudendo poi sul 6-4.

Nel secondo parziale, invece, sale sul 2-2 dopo aver negato il possibile 3-1 a Humbert e piazza un doppio break approfittando subito delle due occasioni concesse dal francese, che anche con un doppio fallo gli spiana la strada. Inevitabile, allora, il 6-2, che si ripete nel terzo set in cui, ancora una volta, piazza due break evitando il ritorno di Humbert, 33esimo della classifica Atp. Primo match point annullato, poi la liberazione: 6-4, 6-2, 6-2 e secondo turno conquistato per Matteo Berrettini, che dopo la sua vittoria numero 17 agli US Open affronterà un altro transalpino, Arthur Rinderknech. Ma con questo stato di forma, questo cinismo nell'approfittare i passaggi a vuoto dell'avversario e questa capacità di rimediare alle poche sbavature in difesa, non può avere paura.

L'altro ottimo risultato è il passaggio del turno, e senza troppa fatica, per Matteo Arnaldi. Il classe 2001, infatti, fa il suo prendendosi il primo set per 6-3 contro Jason Kubler, poi nel corso del secondo l'australiano è costretto al ritiro per un infortunio al ginocchio destro. Ora, uno tra Griekspoor e Fils al secondo turno per il sanremese.

TABELLONE FEMMINILE

La cattiva notizia arriva invece dal tabellone femminile, dove l'Italia perde un altro pezzo: dopo Elisabetta Cocciaretto saluta infatti anche Jasmine Paolini, che cede in tre set a Jelena Ostapenko. L'azzurra lotta e riesce anche con il 6-4 del secondo set a rispondere al 6-2 del primo in favore della lettone, che però nel momento decisivo è implacabile, come dimostra il 6-1 dell'ultimo e decisivo set.