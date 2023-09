Tennis, Us Open: Alcaraz è incontenibile, Zverev eliminato in tre set 

US OPEN

Lo spagnolo approda in semifinale spazzando via il tedesco con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4

© Getty Images Carlos Alcaraz passeggia nei quarti di finale degli Us Open di Tennis contro Alexander Zverev e vola in semifinale dove affronterà Medvedev. Lo spagnolo domina l’incontro in lungo e in largo, trionfando per 3-0 con un netto 6-3, 6-2, 6-4 in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Il tedesco, vincitore contro Sinner agli ottavi, non riesce mai a rubare il servizio al numero 1 del ranking. Nel torneo Wta Madison Keys raggiunge Sabalenka in semifinale.

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz raggiunge la semifinale degli Us Open 2023 spazzando via Alexander Zverev in due ore e ventiquattro minuti di gioco. Lo spagnolo trionfa per tre set a zero, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Nel primo parziale il vincitore di Wimbledon è fenomenale nell’annullare due palle break al tedesco sul 4-3, per poi allungare con il servizio rubato e chiudere in battuta con il 6-3. Il secondo set è di fatto a senso unico. Zverev non riesce a trovare nemmeno una palla break da poter realizzare, con il numero 1 del ranking che aumenta i giri del motore e ruba per ben due volte il servizio al suo avversario. L’ultima partita è paradossalmente la più equilibrata: il numero 12 al mondo avrebbe la possibilità di portarsi avanti sia sull’1-1 che sul 2-2, ma lo spagnolo annulla ogni singola palla break. Zverev molla sul 4-4, concedendo il turno di battuta e alzando bandiera bianca con il 6-4 finale. Vince Alcaraz e raggiunge Medvedev in semifinale. Shelton-Djokovic l’altra sfida per poter conquistare la finalissima.



TABELLONE FEMMINILE

Si completa il quadro anche del tabellone femminile: dopo Gauff-Muchova è Sabalenka-Keys la seconda sfida per poter approdare alla finalissima dello Slam. Madison Keys infatti elimina Marketa Vondrousova piuttosto agilmente, in due set, con un 6-1, 6-4 in un’ora e ventuno minuti. La ceca non scende praticamente in campo nel primo set, lotta maggiormente nel secondo ma non può nulla contro la statunitense, apparsa piuttosto in forma.