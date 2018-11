Tennis, urrà per la Giorgi: a Linz secondo trionfo Wta in carriera

14/10/2018

Secondo titolo Wta in carriera per l'azzurra Camila Giorgi , che trionfa nel torneo di Linz. In finale, battuta nettamente la russa Ekaterina Alexandrova , numero 119 del ranking mondiale, per 6-3 6-1. Dopo un avvio di gara equilibrato, la Giorgi prende il largo e non si fa più riprendere, dominando il secondo set. Bissato il trionfo a Hertogenbosch nel 2015 e balzo alla posizione numero 28 della classifica Wta.

Match che inizia con grande aggressività da parte di entrambe, che provano a togliere ritmo all’avversaria cercando colpi rapidi e profondi, a costo di prendersi qualche rischio di troppo e di forzare. Equilibrio in avvio, con i primi sette game che vanno via senza nessuna palla break. La prima arriva all’ottavo game e la Giorgi la capitalizza subito, andando sul 5-3 e chiudendo poi nel gioco successivo con due ace per il 6-3, che premia la maggior continuità dell’azzurra, soprattutto in risposta. La Alexandrova ci prova ma sconta un certo gap di mobilità nei confronti della Giorgi, decisamente più efficace anche con il rovescio.



Per la russa, la necessità di forzare ancora di più nel secondo set, aperto però molto male con l’immediato break della Giorgi che arriva grazie ad un doppio fallo dell’avversaria. La tennista di Macerata prende a quel punto in mano il match con ancora maggiore autorevolezza, mettendo a segno un altro break, il terzo consecutivo, sfruttando l’improvviso calo fisico della Alexandrova, che accusa di colpo la stanchezza di un torneo lungo e dispendioso, iniziato dalle qualificazioni. Gara totalmente in mano alla Giorgi, che inizia a dare spettacolo gestendo a piacimento i colpi. Il divario emerge in maniera piuttosto netta e il secondo set si conclude sul 6-1, per una finale durata appena 58 minuti. Lacrime di gioia al termine per l’italoargentina, che torna ad esultare in un torneo del circuito a tre anni di distanza dalla vittoria sull’erba olandese di Hertogenbosch e da domani sarà numero 28 del ranking Wta, suo best ranking di sempre.