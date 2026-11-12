Tennis: United Cup, Italia a Perth con Cobolli e Cocciaretto contro Canada e Danimarca

12 Nov 2026 - 16:00
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Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto guideranno l'Italia nella United Cup 2027, la manifestazione a squadre miste trasmessa su SuperTennis dal 1° al 10 gennaio. L'Italia è stata inserita nel Gruppo C, a Perth, insieme a Canada e Danimarca. Il format prevede sei gironi da tre squadre, tre in campo a Perth e altrettanti a Sydney. In ciascuna delle due sedi, si disputano poi due quarti di finale: avanzano le prime classificate e la migliore seconda dei gironi nelle rispettive città. Semifinali e finali, poi, di scena a Sydney. Annunciata anche la prima composizione delle squadre: ecco la lista completa. L'ammissione delle squadre avviene in base al ranking dei giocatori. Cinque nazioni in base al ranking del proprio numero 1 maschile iscritto, cinque in base al ranking della propria numero 1 iscritta. Altre otto in base al ranking combinato dei propri numeri 1, maschile e femminile, nella lista degli iscritti. I gironi e le squadre, oggi, non sono definitivi. Il 16 novembre c'è l'ultima deadline Wta e il 23 novembre l'ultima ATP. Se in quella data c'è una nazione con un Top 10 o una Top 10 che figura tra gli iscritti, al momento non tra le 18 in tabellone, quella nazione entrerà in main draw al posto di quella con il più basso ranking combinato dei propri numeri 1. Questo può avvenire al massimo per una giocatrice nella Top 10 Wta al 16 novembre e un Top 10 nel ranking ATP al 23 novembre.

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