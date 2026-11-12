Binaghi: "Incasso biglietti Atp Finals superiore del 19% rispetto al 2025"

"Abbiamo circa 5.600 biglietti in più del 2025, il 3% in più del record dello scorso anno, ma abbiamo un maggior incasso della biglietteria rispetto al record dello scorso anno del 19%. Quindi il prodotto vale di più e queste sono tutte risorse che reinvestiremo nell'impiantistica e nella scuola". A dirlo, al termine della presentazione delle Atp Finals, il presidente della Fitp Angelo Binaghi. "Io ho un sogno che sto cercando di condividere con Sport e Salute - aggiunge - e che speriamo di poter presentare alla fine del torneo, che valorizzerebbe ancora di più il significato e la legacy di questa grande manifestazione sportiva". Il sogno, spiega, "è che per la prima volta nella storia del nostro Paese, partendo proprio dal Piemonte, si possa far sì che in tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione si possa fare sport. Preferibilmente - conclude sorridendo - tennis e padel". Poi Binaghi ha risposto a chi gli chiedeva se il calcio, per la sua rinascita, possa prendere spunto dalla crescita del tennis: "Non lo so - dice a margine della presentazione delle Atp Finals -. Noi vent'anni fa eravamo in una situazione abbastanza simile rispetto al calcio, per quanto concerne la mancanza di risultati sportivi e il fatto di aver perso i principi etici e morali che devono essere alla base delle istituzioni. Però - osserva - eravamo in una situazione molto diversa dal punto di vista economico, eravamo praticamente falliti mentre il calcio è finanziato massicciamente dallo Stato, molto più dei risultati che ha. Ha un giro d'affari ancora notevole, quindi non c'è quella spinta che normalmente in tutte le federazioni avvia le rivoluzioni". "Nello sport - conclude . quando mancano i soldi si fanno le cose migliori, questa è anche la nostra storia, il calcio non è in queste condizioni".