Tennis, Sydney: Seppi battuto in finale da De Minaur

12/01/2019

Alla nona finale Atp della carriera, Andreas Seppi va a caccia dal quarto titolo, a 7 anni di distanza dall'ultimo, conquistato a Mosca nel 2012. Terza finale, invece, per Alex De Minaur, il suo giovane avversario, che nella passata stagione ha già perso contro Seppi nel primo turno del torneo di Monte Carlo sulla terra rossa. La partita inizia subito bene per l’azzurro, che piazza un break nel primo gioco dell'incontro, sfruttando le accelerazioni con il dritto, che trovano impreparato l'australiano. Seppi fatica a trovare la prima di servizio (4/12) ma resiste ai tentativi dell'imberbe De Minaur, portandosi sul 2-0. Per la terza volta, si arriva ai vantaggi, con l'australiano che sciupa da 40-0 ma poi è bravo a conquistare il suo primo game dell'incontro. Il bolzanino preferisce scambiare da fondo campo piuttosto che provare ad attaccare a rete e la scelta, almeno in avvio, paga i dividendi: 3-2 Seppi e servizio. Alla lunga, però, l’atteggiamento remissivo del numero 37 della classifica Atp ringalluzzisce De Minaur, che prende coraggio e trova le contromisure al gioco lineare, ma falloso di Seppi: prima piazza il contro-break nel sesto gioco e poi si ripete nel dodicesimo, aggiudicandosi la prima frazione sul punteggio di 7-5 in un'ora e 4 minuti di gioco.



Dopo aver chiuso in affanno il primo set, il momento di appannamento di Seppi prosegue anche all'inizio del secondo, con De Minaur che conserva il proprio turno di servizio senza troppi patemi. Il bolzanino salva tre palle break e, con le unghie e con i denti, difende la battuta, portandosi sull'1-1. Quattro turni rapidi al servizio ed è 3-3, con il punto esclamativo dell'azzurro, che piazza un ace. Seppi dà fondo alla propria riserva di energie e, alla prima occasione, piazza il break che sorprende De Minaur. Il vantaggio, però, è solo un'illusione: l'azzurro gioca un bruttissimo ottavo game, regalando tutti i punti al suo avversario, che si riprende il servizio e impatta sul 4-4. L'equilibrio non si spezza e, inevitabilmente, si arriva al tie-break; qui, a fare la differenza sono ancora una volta gli errori non forzati. Sul 4-4 De Minaur commette un sanguinoso doppio fallo ma Seppi non ne approfitta e, anzi, risponde con tre errori in fila, (prima con il dritto lungo linea e poi con il rovescio), che regalano la vittoria all'australiano: a Sydney finisce 7-5, 7-6(7-5) in due ore e 6 minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria in carriera in un torneo Atp per De Minaur, giovanotto classe 1999. Resta comunque soddisfacente il torneo giocato dal bolzanino, che arriva in forma all'imperdibile appuntamento con gli Australian Open.