Tennis, super Sinner: Alcaraz rimontato e finale e Miami

L'altoatesino fa fuori lo spagnolo in tre set e in rimonta: sfiderà il russo per il titolo

Un grande Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Sul cemento Usa il 21enne altoatesino numero 11 al mondo ha battuto per 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo numero 1 della classifica Atp e campione in carica Carlos Alcaraz e sfiderà ora per il titolo il 27enne russo Daniil Medvedev (numero 5). Dopo questa eliminazione, Alcaraz perderà il suo posto da numero 1 al mondo in favore del serbo Novak Djokovic. Sinner ha centrato invece la sua seconda finale in Florida e diventa il primo italiano a raggiungere due finali in un Masters 1000.

Nella sua terza semifinale di un torneo di questo tipo (Miami 2021 e Indian Wells 2023), il 21enne di Sesto Pusteria n.10 del seeding ha battuto in rimonta dopo oltre tre ore di lotta lo spagnolo, che era appena tornato in vetta al ranking mondiale dopo il trionfo a Indian Wells.

Per Sinner sarà la decima finale in carriera, con l'obiettivo di mettere in bacheca l'ottavo trofeo Atp. "Anche stasera abbiamo giocato ad altissimo livello - ha commentato l'azzurro, citato dalla Federtennis -. Io ho cercato di fare del mio meglio: nel terzo set l'ho visto un po' in difficoltà. Abbiamo lottato fino all'ultimo, abbiamo cercato entrambi di giocare un tennis aggressivo: stavolta ho vinto io e sono davvero contento. Medvedev? Sono contento di riaffrontarlo di nuovo, non vedevo l'ora. Sarà differente da Rotterdam, perché qui le condizioni sono molto diverse".