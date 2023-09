Tennis, stangata per Simona Halep: l'ex numero 1 squalificata quattro anni per doping

Carriera forse finita per Simona Halep. La tennista romena, 31 anni, è stata squalificata per quattro anni per doping. E' stato infatti riattivato il provvedimento di stop dal tribunale indipendente. La Halep, ex numero 1 del mondo e vincitrice di due tornei del Grande Slam, era stata trovata positiva al "Roxadustat" nell'agosto del 2022 in un controllo in occasione degli Us Open ed era stata sospesa provvisoriamente a ottobre. Il Roxadustat è nell'elenco vietato dall'Agenzia mondiale antidoping a causa della sua capacita' di aumentare l'emoglobina e il numero dei globuli rossi, il che sarebbe utile per un atleta dal punto di vista cardiovascolare.