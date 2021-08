Tennis: Sinner trionfa a Washington e diventa numero 15 del mondo

Jannik Sinner ritrova il sorriso. Il 19enne altoatesino vince il 'Citi Open' sul cemento di Washington battendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald (n.107 ATP) per 7-5 4-6 7-5 dopo una battaglia di quasi tre ore e conquista il suo primo ATP 500, il terzo titolo in carriera su quattro finali disputate. Con questo successo Sinner da numero 24 sale adesso al numero 15 del ranking mondiale. Sinner, primo italiano a vincere a Washington, diventa anche il più giovane vincitore di un '500'.