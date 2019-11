Tennis, Sinner vince Challenger di Ortisei: battuto Ofner in due set  

TENNIS

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner che si aggiudica lo "Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol", challenger Atp dotato di un montepremi di 46.600 euro sui campi in sintetico indoor del Tennis Center di Ortisei. Il 18enne di Sesto Pusteria, dopo i successi senza cedere un set sull'austriaco Lucas Miedler (n.275 Atp), Roberto Marcora (n.187 Atp), numero 13 del seeding, e Federico Gaio (numero 152 Atp) e il francese Antoine Hoang (numero 124 Atp) ha battuto in finale l'austriaco Sebastian Ofner (173.imo della classifica Atp) con il punteggio di 6-2, 6-4.

Sinner, reduce dal trionfo alle Next Gen ATP Finals a Milano, era alla quarta finale challenger stagionale (e in carriera): ha vinto quelle di Bergamo e di Lexington mentre ha perso quella di Ostrava. Grazie ai punti guadagnati ad Ortisei dovrebbe assestarsi al numero 78 Atp, ennesimo best ranking di quest'anno.