Tennis, Sinner sugli sci: lezione a Plan de Corones con Lindsay Vonn

Jannik Sinner e Lindsay Vonn insieme sulle nevi di Plan de Corones. Alla vigilia dell'impegno in Coppa Davis contro la Slovacchia, il tennista italiano e l'ex campionessa statunitense si sono ritrovati, in compagnia dell'azzurro dello sci Manfred Moelgg, sulle piste dell'Alto Adige, tenendo fede all'impegno che si erano prese un paio di anni fa (quando si erano conosciute per via di uno sponsor comune), promettendosi una lezione di sci in cambio di una lezione di tennis.