Tennis, Sinner: "È stata dura poi ho trovato la chiave giusta. Qui energia incredibile"

ATP FINALS

L'azzurro dopo la vittoria su Medvedev in semifinale delle ATP Finals: "Da quando sono arrivato qui ho sentito un grande calore"

Sinner non sbaglia un colpo: è in finale













































































© Getty Images 1 di 40 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tifo da stadio al Pala Alpitour di Torino per Jannik Sinner dopo la vittoria sul russo Daniil Medvedev nella semifinale delle ATP Finals e la conquista della finale di domenica: "È stata una partita molto molto difficile, lui ha iniziato molto bene poi sono riuscito a fargli break - ha detto l'azzurro - Da quando sono arrivato qui ho sentito un calore e un'energia incredibile e questa energia che mi state dando è pazzesca. Grazie a tutti", ha detto rivolgendosi al pubblico". E ancora: "Ho cercato di partire più aggressivo nel terzo set, lui giocava più forte oggi - ha proseguito ai microfoni della Rai - Poi ho trovato la soluzione giusta e ho servito molto meglio. La finale? Vediamo come va".

"So quanto lavoro ci abbiamo messo, quanto dedico la mia vita a questo sport. Ho sempre detto che con il lavoro posso raggiungere traguardi importanti ma la cosa più importante è, oltre al risultato, come sono di persona fuori dal campo - ha dichiarato Sinner a Sky Sport - Siamo tutti felici, domani è una gara importante, vediamo come va. Oggi ho sentito che Medvedev aveva cambiato qualcosa, ha giocato più aggressivo. Sono stato bravo a capirlo, ho variato il servizio e nel terzo set sono partito molto bene. Emozione? Non c'è paura, non mi può succedere niente, al massimo mi arriva una pallata in faccia... Nella mia testa c'è di andare in campo e crescere come giocatore. Nel terzo set l'ho presa più leggera, alla fine ho variato qualsiasi cosa e mi sono anche divertito. C'è pressione ma il pubblico mi dà energia molto positiva. Domani darò ancora il massimo".