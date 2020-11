Tennis: Sinner conquista a Sofia la prima finale Atp in carriera

TENNIS

Altra prova di grande maturità per Jannik Sinner, che a 19 anni e 89 giorni conquista la prima finale Atp in carriera. Al torneo di Sofia, l'altoatesino si è sbarazzato in semifinale in due set del francese Adrien Mannarino con il punteggio di 6-3, 7-5. L'azzurro, numero 44 al mondo, ha annullato tutte 3 le palle break concesse e si è aggiudicato gli ultimi 9 punti del match. Ora il vincente di Gasquet-Pospisil.

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel sesto gioco quando improvvisamente il 32enne francese perde il controllo del diritto: ne sbaglia tre, uno fuori e due in rete, e questo gli costa il break. Nel secondo, l'altoatesino annulla tre palle break e si arriva al 5-5. Mannarino concede tutte insieme tre palle-break: a Jannik basta la prima per volare 6-5 e poi chiude 7-5 con un diritto vincente sulla linea.

Sinner diventa così il più giovane italiano a centrare una finale Atp, battendo il precedente primato di Claudio Pistolesi (19 anni e 7 mesi). Con la finale a Sofia, il 19enne campioncino sale al n° 41 al mondo, mentre in caso di vittoria diventerebbe numero 37.

SINNER: "GIOCATO IL MIO MIGLIOR TENNIS"

A fine match, Sinner è al settimo cielo per la prima finale in carriera. “Penso di aver giocato il mio tennis migliore e ora non vedo l’ora di giocare la finale. Per me è solo un onore arrivare fino in fondo in questo torneo, davanti a questi spettatori appassionati - ha detto -. L’anno scorso in questo periodo ho giocato molto bene e spero di ripetermi. Oggi ho cercato di stare calmo, non bisogna mai farsi trasportare dalle emozioni e sensazioni. Sono migliorato durante la partite, giocando molto bene nella parte finale del match”.