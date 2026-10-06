Il 2026 di Sinner: dalla semifinale a Melbourne al "Quest'anno sarà diverso", tutte le tappe

Tallone d'Achille nello storico del campione 25enne sono gli Slam, di cui solo uno su tre giocati è stato portato a casa. E, salvo sorprese, dovrà rinuncia alla vetta della classifica ATP entro fine anno. Un'abdicazione che appare inevitabile dopo la rinuncia a otto competizioni, Finals comprese.Uno stimolo in più, mettiamola così, per riniziare a mille in Australia a fine gennaio. Non sarebbe la prima volta che Sinner torna dopo una lunga assenza e si riprende... tutto quello che è suo.