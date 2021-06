Tennis, scandalo scommesse al Roland Garros: arrestata Yana Sizikova

ROLAND GARROS

La polizia al torneo di Parigi, la giocatrice russa al centro di un'inchiesta

Scandalo scommesse al Roland Garros. Yana Sizikova, giocatrice russa, è stata infatti arrestata nella serata di giovedì al termine della sessione di massaggi subito dopo la sconfitta subita nel primo turno del doppio femminile dello Slam parigino. Come riporta il quotidiano 'Le Parisien', l'accusa sarebbe quella di aver truccato alcune partite.

La 26enne, in coppia con Ekaterina Alexandrova, aveva perso con un doppio 6-1 contro il duo Ajla Tomljanovic e Storm Sanders. Secondo la ricostruzione del quotidiano francese, l'arresto della donna è stato molto movimentato, con il servizio di sicurezza del torneo che cercava di ostacolare i poliziotti e gli agenti che hanno dovuto bloccare con la forza la tennista russa, numero 101 nella classifica di doppio. Le forze dell'ordine inoltre hanno perquisito anche la camera d'albergo di Sizikova, che è al centro di un'inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate.

