Roland Garros: Sinner e Musetti approdano agli ottavi, Cecchinato battuto in 5 set

TENNIS

Ymer finisce ko contro l’altoatesino in tre parziali. Il carrarese vince 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 contro il palermitano e vola al quarto turno, con vista su Djokovic

Jannik Sinner si regala gli ottavi di finale del Roland Garros dopo avere superato in tre set Mikael Ymer. L’altoatesino chiude il primo set dopo un rovescio lungo dello svedese; bissa il secondo dopo 12 game e conclude il terzo 6-1, 7-5, 6-3. Lorenzo Musetti supera 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 Marco Cecchinato e ora aspetta Djokovic al quarto turno; nel derby tutto italiano è show del carrarese, che s’inventa almeno tre colpi incredibili nel terzo set. Getty Images

Jannik Sinner entra nei primi 16 di questa edizione del Roland Garros. L’altoatesino rispetta i favori dei pronostici contro un coriaceo Mikael Ymer, che è riuscito a dare filo da torcere al classe 2001 soprattutto nel secondo set.

Il talento di San Candido impone il suo gioco fin da subito il suo tennis: grazie ai suoi ritmi elevati, va a vincere in totale scioltezza un primo set dominato e concluso 6-1. Un atto di forza utile a mettere alle corte lo svedese. Quest’ultimo, però, nella seconda ripresa dà del filo da torcere a Sinner, il quale inizia a sbagliare molto cercando il punto a tutti i costi. L’azzurro si dimostra insolitamente falloso e frettoloso e subisce anche un break finendo momentaneamente sotto 4-3. Riacquistata la calma e la concentrazione, l’azzurro rientra prontamente in partita, annullando un set point a Ymer.

La pazienza gli permette di ottenere risultati immediati, portandosi a casa la frazione con una striscia di 11 punti a 1 dal set point avversario; alla fine chiude con il controbreak per il 5-5, tiene il servizio e va a conquistare anche la seconda frazione per 7-5, indirizzando la sfida sui propri binari. Nel terzo set aspetta il momento giusto per poter sferrare l’attacco ideale, che arriva nell’ottavo game, non perdendo la testa quando il giudice di sedia non gli chiama il punto su una palla corta nettamente rimbalzata due volte. I conti vengono quindi chiusi in maniera autorevole 6-1, 7-5, 6-3. Strappato il pass per gli ottavi di finale, nei quali affronterà (forse) Nadal.

Lorenzo Musetti diventa il sesto giocatore della storia dal 2000 a raggiungere gli ottavi di finale di uno Slam al suo debutto assoluto. Il carrarese fa suo un intenso derby italiano contro Marco Cecchinato, vincendo il suo primo match della carriera al quinto set, e approda al quarto turno dove avrà a che fare con il numero uno al mondo: Novak Djokovic.

Nel primo parziale Cecchinato è perfetto al servizio: nei suoi turni di battuta, infatti, il palermitano perde solo 6 punti e mostra grande solidità dalla parte del rovescio. Musetti perde inoltre un doloroso scambio a rete nel secondo game e consegna il break all’avversario; break che fa la differenza e sposta decisamente gli equilibri nella parte iniziale del match. Nel secondo parziale, dopo una serie di game interlocutori, il carrarese guadagna le prime due palle break nell’ottavo gioco, ma Cecchinato è bravo e con un dritto lungo linea efficace e un servizio vincente si porta sul 4-4. Musetti trova comunque il miglior game della sua partita proprio nel momento più importante quando, sul 5-4, ipnotizza il rivale con un fantastico lob e con un delizioso passante di dritto.

Terza frazione di gioco spettacolare. Musetti strappa il servizio a Cecchinato nel secondo game con una volèe mozzafiato dopo un servizio dal basso. Il siciliano opera il contro break in maniera immediata ma cede nuovamente la battuta nell’ottavo gioco. Il tennista toscano delizia il pubblico di Parigi recuperando due smash e chiudendo il set con uno strepitoso passante di dritto. Cecchinato pareggia i conti dei parziali, approfittando degli errori di Musetti, ma quest’ultimo si rivela il giocatore più freddo e determinato nel quinto set: il numero 76 al mondo, infatti, annulla due palle break con due servizi vincenti nel game inaugurale e poi punisce Cecchinato nel quarto gioco con un fulmineo rovescio lungo linea, per poi gestire con attenzione la parte finale del match. Finisce 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco.