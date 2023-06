Tennis, Roland Garros: i crampi fermano Alcaraz, Djokovic vince e vola in finale

ROLAND GARROS

Il serbo si impone con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Problemi fisici per lo spagnolo, che compromettono il match sull‘1-1

© Getty Images Novak Djokovic è il primo finalista del Roland Garros 2023. Il serbo batte Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 in tre ore e ventitré minuti di gioco. Incontro equilibrato ed estremamente avvincente nei primi due set, chiusi in parità. Poi arrivano i crampi improvvisi per lo spagnolo, che non ritrova più la condizione e rimane in campo più per orgoglio che per altro. Nole attende il vincitore tra Ruud e Zverev.

Djokovic batte Alcaraz e vola in finale del Roland Garros. Nella prima partita la pressione sullo spagnolo si fa sentire, con Djokovic che approfitta degli errori del suo avversario. Alcaraz sbaglia spesso le risposte con il rovescio, e il serbo si prende il primo break andando sul 3-1. Lo spagnolo si vede anche annullare tre palle break sul 5-2, con Nole che si porta a casa il primo set con il primo 6-3. Nel secondo parziale la musica cambia: Alcaraz lascia andare più i colpi, facendo correre tanto il suo avversario su tutto il campo. Il numero 1 del ranking Atp ruba il servizio al serbo sul 5-3, che però rimedia immediatamente con il contro-break. La forza di Carlos viene fuori nuovamente sul 6-5, in cui, dopo aver fallito tre set point in precedenza, riesce a rubare nuovamente il turno di battuta al suo avversario, chiudendo 7-5. Nella terza partita arriva il clamoroso colpo di scena: sull’1-1 Alcaraz inizia ad avvertire crampi, prima alla mano, poi al polpaccio. Concede un break per poter avere il medical time-out, e per il resto del set gioca praticamente da fermo. Djokovic si porta a casa il parziale con estrema facilità, recuperando anche numerose energie. Lo spagnolo smette anche di saltare per il servizio, con i muscoli completamente bloccati, e concede il terzo set con un secco 6-1. Nel quarto set le cose non cambiano: Alcaraz non riesce a ritrovare la condizione, con Nole che regola agilmente il suo avversario, con il secondo 6-1 consecutivo. Vince Djokovic e vola in finale, dove aspetta il vincitore della sfida tra Ruud e Zverev. Eliminato Carlos Alcaraz, che ora rischia anche il primo posto nel ranking Atp.