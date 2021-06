Tennis, Roland Garros: forfait di Federer, Berrettini ai quarti

ROLAND GARROS

Lo svizzero ha annunciato il ritiro a causa dei problemi fisici accusati dopo il confronto contro Koepfer

Roger Federer saluta in anticipo l'Open di Francia. Il tennista svizzero ha deciso di ritirarsi a causa dei problemi fisici accusati dopo la maratona del terzo turno contro Koepfer e lo ha annunciato sui suoi canali social: "Conosco il mio corpo, non posso spingere troppo", le sue parole. Il forfait di Federer spiana la strada a Matteo Berrettini, suo rivale designato al quarto turno: l'azzurro vola direttamente ai quarti di finale del Roland Garros, dove incontrerà uno tra Djokovic e Musetti.

"Dopo alcune discussioni con il mio team ho deciso di ritirarmi dall'Open di Francia - le parole di Federer - Dopo due operazioni al ginocchio e oltre un anno di riabilitazione è importante ascoltare il mio corpo ed essere sicuro di non spingere troppo in fretta nella strada verso il recupero. Sono contento di aver giocato tre partite, non c'è miglior sensazione di essere di nuovo in campo. Ci vediamo presto".

La notizia è stata commentata anche dal direttore del torneo, Guy Forget: "Siamo molto dispiaciuti per il ritiro di Federer, che ieri sera ha giocato una grande partita contro Koepfer. Siamo felici di aver rivisto Roger a Parigi e ci ha deliziato con tre partite di alto livello. Noi tutti gli auguriamo il meglio per il resto della stagione".