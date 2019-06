Tennis, Roland Garros: Fognini batte Bautista Agut e si guadagna gli ottavi contro Zverev

01/06/2019

Fabio Fognini ottiene per la sesta volta il biglietto degli ottavi di uno Slam. Roberto Bautista Agut è un avversario tosto, numero 21 del mondo e 18 del tabellone, ma non può nulla contro la varietà di colpi dell'azzurro. Il primo set è molto intenso ed equilibrato. Fognini ha palle break in ogni turno di battuta di Bautista, che riesce sempre a salvarsi e anzi strappa il servizio al ligure, andando sul 3-1. La reazione non si fa attendere: immediato controbreak e spagnolo ripreso sul 3-3 con un'ottima prima. L'azzurro va poi sul 5-3 nel suo miglior game, in cui trova il primo ace e serve quasi alla perfezione. Potrebbe chiudere il set sul 6-4, ma commette tre errori con il dritto che rimettono in corsa Bautista Agut: 5-5, con l'iberico che potrebbe addirittura vincere il primo parziale se Fognini non tirasse fuori dal cilindro un ace sul set point. La terza battuta vincente serve all'azzurro a guadagnarsi un tie-break condotto con personalità (trovando anche il coraggio di uno schiaffo al volo sul 5 pari) e indirizzato anche dagli errori di Bautista (ben tre con il dritto lungolinea). Fognini porta a casa il 7-5 che gli vale il vantaggio nel conto dei set. Nel secondo parziale, l'alfiere azzurro parte ancora una volta male, ma riesce a recuperare un break portandosi sul 2-2. Entrambi tengono il servizio fino al 4-3 per Fognini, poi salta il fattore battuta: Bautista gioca un pessimo ottavo game, con due doppi falli e altrettanti errori gratuitu; Fognini può servire per il match ma ricambia il regalo incappando nei primi due doppi falli della sua partita. Lo spagnolo ha la chance di riacciuffare il set per i capelli, ma il ligure trova due cross stretti mortiferi con cui si apre il campo e conquista il secondo set con il punteggio di 6-4. Il terzo set segue la falsariga dei precedenti, perché Fognini cede subito il turno di battuta ma recupera all'istante il break, portandosi sul 2-2. Lo consolida lasciando Bautista a zero per la terza volta al servizio, lo spagnolo reagisce con due turni di battuta perfetti, in cui approfitta anche di un medical timeout chiamato dall'azzurro per una storta alla caviglia destra. Bautista conquista dunque il break del 5-4 e non spreca l'occasione per portare il match al quarto set. Fognini ha male alla caviglia ma l'infortunio non gli impedisce di condurre il quarto parziale in modo magistrale: due break consecutivi che gli mettono la strada in discesa verso gli ottavi di finale, un rovescio lungolinea che strappa gli applausi del pubblico francese e lascia l'avversario senza possibilità di risposta. Difatti, l'ultimo set è una sinfonia di colpi in salsa ligure, che scivola in soli 28 minuti: 6-1 il finale. Adesso gli ottavi contro Alexander Zverev, che ha sconfitto al quinto set Dusan Lajovic (6-4 6-2 4-6 1-6 6-2). Un match che per Fognini avrà avuto un sapore particolare, perché ha battuto entrambi nella campagna trionfale di Montecarlo. Avvicinarsi a quell'impresa sarà già un successo: significherebbe entrare tra i top 8 a Parigi, cosa che gli è riuscita solo nel 2011.