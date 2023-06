Tennis, Roland Garros: Djokovic vola ai quarti, Varillas spazzato via 

ROLAND GARROS

Nole trionfa 3-0 con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in meno di due ore di gioco

© Getty Images Dopo le difficoltà nei primi turni, Novak Djokovic trionfa negli ottavi di finale del Roland Garros, battendo 3-0 Juan Pablo Varillas. Il serbo spazza via il peruviano in meno di due ore di gioco, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Incontro mai in discussione, con Nole a imporre il ritmo e a spingere senza sprecare troppe energie. “Djoker” vola quindi ai quarti di finale, dove lo aspetta Khachanov, vincitore nell’ottavo contro Sonego.

TABELLONE MASCHILE

Nessun problema per Novak Djokovic, che batte 3-0 Juan Pablo Varillas in un’ora e cinquantanove minuti di gioco. Il serbo trionfa con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Partenza complicatissima per il peruviano, che fatica a segnare il primo punto della sua partita. Djokovic impone il suo ritmo, trasformando subito due palle break e volando via sul 4-0. Varillas si accende riuscendo a rubare il servizio al serbo per il 4-1, conquistando anche qualche punto importante per impensierire Nole. Il numero 3 del ranking Atp rimane comunque in controllo del primo set, vincendo 6-3. Nella seconda partita Djoker torna nuovamente ad alzare il ritmo, con due break che indirizzano nuovamente il corso del match. Il peruviano deve sempre inventarsi qualcosa di speciale per poter fare punto al suo avversario, e crolla andando sotto 2-0, perdendo il set con un sonoro 6-2. L’ultimo set non è diverso dai due precedenti: Novak controlla completamente l’incontro, lasciando poco o nulla al suo avversario. Il serbo trova il break per ben tre volte, andando a chiudere con un altro 6-2. Vince Djokovic e vola ai quarti di finale. Ad aspettarlo c’è il russo Khachanov, vincitore nella sfida contro Lorenzo Sonego.

TABELLONE FEMMINILE

Continua il sogno di Anastasia Pavlyuchenkova, che da numero 333 nel ranking Wta elimina Elise Mertens 2-1, con il punteggio di 3-6, 7-6(3), 6-3. La russa rimonta con grande caparbietà, eliminando la belga e volando quindi ai quarti di finale. A sfidarla sarà Karolina Muchova. La ceca elimina Elina Avanesyan in un'ora e trentanove minuti, regolandola con un secco 2-0 (6-4, 6-3).

