Tennis, Roland Garros: grande inizio per Sinner, Cecchinato e Travaglia. Out Seppi

ROLAND GARROS

Il primo turno del Roland Garros premia le splendide prestazioni di tre italiani: su tutti spicca Jannik Sinner, che supera la testa di serie numero 11 David Goffin 7-5, 6-0, 6-3. Ottimo anche Marco Cecchinato, che batte Alex De Minaur 7-6(9), 6-4, 6-0, mentre Stefano Travaglia supera Pablo Andujar 6-3, 6-4, 6-4. Fuori Andreas Seppi, battuto dall’americano Korda. Fra le donne, avanza senza affanni Simona Halep, testa di serie numero 1.

TABELLONE MASCHILE

È un Roland Garros che inizia con più di un sorriso, per gli atleti italiani, nonostante le mille incognite viste le condizioni del meteo. Uno scenario inusuale per un torneo abituato alla tarda primavera. E il primo di questi sorrisi è quello di Jannik Sinner, che al termine di una partita tatticamente perfetta batte la testa di serie numero 11, il belga David Goffin, 7-5, 6-0, 6-3. Il punteggio finale è specchio esatto di un andamento equilibrato soltanto nel primo set, prima del dominio dell’azzurro nelle due frazioni successive. Nel secondo torno Sinner se la vedrà con il francese Benjamin Bonzi, proveniente dalle qualificazioni e giustiziere di Emil Ruusuvuori (6-2, 6-4, 4-6, 6-4). Prova di personalità anche per Marco Cecchinato: dopo aver superato i turni preliminari, il tabellone gli mette di fronte Alex De Minaur (testa di serie numero 25, arrivato fino ai quarti agli Us Open) ma il palerminano non si fa intimorire e conquista la vittoria facendo suoi prima due set equilibratissimi per 7-6(9), 6-4, e poi sfruttando un finale da favola per portare a casa 6-0 la terza frazione. Avanza da sfavorito anche Stefano Travaglia, che batte Pablo Andujar (19 posizioni più avanti nella classifica Atp) 6-3, 6-4, 6-4, in due ore e venti minuti di gioco. Il marchigiano, ora, se la vedrà con Kei Nishikori, giustiziere di Daniel Evans (32) con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-6(3), 1-6, 6-4. Non ce la fa invece Andreas Seppi: il 36enne ex top-20 cede all’americano Sebastian Korda, proveniente dalle qualificazioni, che vince 6-2, 4-6, 6-3, 6-3 e affronterà nel prossimo turno il connazionale John Isner, che supera 6-4, 6-1, 6-3 Elliot Benchetrit. Nelle altre partite, passa soffrendo fra le teste di serie Taylor Fritz (27), che si fa rimontare due set dal ceco Tomas Machac prima di dare l’accelerata decisiva al quinto: 7-5, 7-6(2), 1-6, 2-6, 6-3 il punteggio finale.

TABELLONE FEMMINILE

L’assenza della vincitrice del 2019, nonché numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, fa sì che sia Simona Halep, fresca campionessa agli Internazionali di Roma, ad avere l’onere della prima testa di serie. Nel primo turno la romena non tradisce e supera senza affanni la spagnola Sara Sorribes Tormo, 6-4, 6-0. Passa il turno anche un’altra delle osservate speciali, Victoria Azarenka (10) che batte Danka Kovinic 6-1, 6-1. La bielorussa affronterà Anna Karolina Shmiedlova: battuta 6-4, 6-4 l’ex numero uno al mondo Venus Williams, che chiude così anzitempo la sua ventunesima esperienza parigina. Passano, fra le teste di serie, anche Elise Mertens (16), che ha la meglio per 6-2, 6-3 su Margarita Gasparyan, Maria Sakkari (20), che sconfigge 6-0, 7-5 Alja Tomljanovic, ed Ekaterina Alexandrova, che supera 6-3, 6-3 Maddison Inglis.