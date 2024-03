Tennis, rientro vincente per Berrettini a Phoenix: battuto Gaston in 3 set

© afp

Buona la prima per Matteo Berrettini all'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 in corso al Phoenix Country Club. L'azzurro si è imposto sul francese Hugo Gaston per 3-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 40 minuti di gioco. Berrettini non giocava dall'infortunio subito a fine agosto per effetto della caduta contro Arthur Rinderknech allo Us Open: "Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall'ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte".