Tennis, ranking ATP: Sinner rientra nella Top 10 al 9° posto, Djokovic torna primo

La sconfitta nella finale di Miami contro Daniil Medvedev è resa meno amara per Jannik Sinner dalla nuova classifica ATP, dove è rientrato nella top 10, in nona posizione, eguagliando il suo miglior piazzamento di sempre. L'azzurro è poi quarto nella classifica che considera i soli piazzamenti del 2023, da cui usciranno i qualificati per le Atp Finals di Torino. Davanti all'altoatesino, alla vigilia della lunga stagione sulla terra rossa in Europa, ci sono oggi solo Medvedev, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. La sconfitta di Alcaraz contro Sinner a Miami riporta in vetta al ranking ATP il serbo, che inizia la sua 381ma settimana in carriera da numero 1 del mondo.