Tennis, Ranking Atp: otto italiani nella Top 100

RANKING ATP

Dopo il trionfo di Miami Sinner è il nuovo numero 2, poi ci sono Musetti e Arnaldi, salgono Berrettini e Fognini

Jannik Sinner è il primo giocatore italiano a raggiungere la seconda posizione del ranking mondiale nella storia del tennis maschile. Da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto il 20 agosto 1973, sono 42 i giocatori arrivati così in alto in classifica. Sinner ha battuto il precedente primato di Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960. Oltre all'altoatesino, altri quattro italiani tra i primi venti nella classifica ATP festeggiano il best ranking questa settimana.

Matteo Arnaldi guadagna tre posizioni ed entra per la prima volta in Top 35 grazie all'ottavo di finale al Miami Open (35, +3), il primo in carriera in un Masters 1000. Sale di tre posizioni anche Luciano Darderi, battuto al primo turno a Miami contro Denis Shapovalov (72, +3). Entra per la prima volta tra i primi 80 Luca Nardi, che guadagna 21 posizioni grazie al titolo vinto al Challenger di Napoli ed è numero 75 (+21). Infine, migliora il best ranking anche Matteo Gigante, battuto proprio da Nardi ai quarti a Napoli, che sale così alla posizione numero 145 (+4). Sono complessivamente otto gli italiani in Top 100 in questa settimana di storica rinascita del nostro tennis. Torna infatti tra i primi cento del mondo in singolare Fabio Fognini per la prima volta da aprile 2023. Vedi anche Tennis Sinner, parte la caccia al n.1: "L'obiettivo ora è il Roland Garros"

Questo il ranking degli italiani:

1 (2, +1) Jannik Sinner 8,710,

2 (24, 0) Lorenzo Musetti 1.610,

3 (35, +3) Matteo Arnaldi 1.171,

4 (61, -8) Lorenzo Sonego 875,

5 (63, 0) Flavio Cobolli 865,

6 (72, +3) Luciano Darderi 781,

7 (75, +21) Luca Nardi 748,

8 (100, +3) Fabio Fognini 599,

9 (135, +7) Matteo Berrettini 470,

10 (136, +12) Andrea Vavassori 470,

11 (144, 0) Giulio Zeppieri 450,

12 (145, +4) Matteo Gigante 450,

13 (163, -1) Andrea Pellegrino 402,

14 (164, 0) Stefano Napolitano 397,

15 (178, +1) Mattia Bellucci 340,

16 (195, -5) Stefano Travaglia 307,

17 (196, -1) Franco Agamenone 307,

18 (200, +27) Francesco Passaro 300,

19 (219, -3) Marco Cecchinato 281,

20 (224, +2) Francesco Maestrelli 274.