Tennis, ranking ATP: Alcaraz torna numero 1, Sinner 11° scavalca Nadal

TENNIS

Lo spagnolo trionfa a Indian Wells e supera Djokovic. L'altoatesino 'vede' la Top 10

© ipp Il successo di Carlos Alcaraz su Daniil Medvedev per 6-3, 6-2 nella finale di Indian Wells ha riconsegnato al 19enne spagnolo il titolo di numero 1 del ranking ATP. Superato Novak Djokovic, assente nel torneo californiano in quanto non vaccinato contro il Covid. Il serbo ha però già la possibilità di tornare in vetta alla classifica il prossimo 3 aprile se Alcaraz non confermerà il titolo vinto l'anno scorso al Miami Open. Se infatti si tolgono allo spagnolo i 1000 punti del successo di Miami di un anno fa, che non potrà più conteggiare alla fine di questa edizione, Djokovic ha un vantaggio di 740 punti. Considerato che la finale di un Masters 1000 ne vale 600, Alcaraz può colmarlo solo vincendo il titolo.

Grazie alla semifinale di Indian Wells, per la prima volta in carriera Jannik Sinner è davanti a Rafa Nadal nel ranking ATP. Il maiorchino è fuori dalla Top 10 per la prima volta da quando vi è entrato, il 25 aprile del 2005, rimanendoci ininterrottamente per 912 settimane. L'altoatesino ha guadagnato altre due posizioni ed è salito questa settimana al numero 11 alla vigilia del secondo Masters 1000 della stagione a Miami dove l'anno scorso ha raggiunto i quarti di finale.