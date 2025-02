Tennis: paura per Raducanu a Dubai, stalker espulso dal torneo

Durante il match contro Karolina Muchova, che ha poi perso, la campionessa degli Us Open 2021 si è avvicinata all'arbitro indicando il pubblico, poi si è nascosta dietro la sua postazione per rientrare quindi in campo asciugandosi le lacrime. Il motivo era la presenza nelle prime file di una persona che, si è appreso poi, lunedì scorso l'aveva avvicinata in un'area pubblica mostrando un comportamento ossessivo.