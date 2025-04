Tennis, Paolini batte Gauff e vola in semifinale al WTA di Stoccarda

L'azzurra, numero 6 del mondo e a Stoccarda testa di serie numero 5, accompagnata a dal nuovo coach Marc Lopez, ha sconfitto Gauff per la prima volta in tre incontri totali in carriera. Sabalenka, che Jasmine affronterà domani, è invece in vantaggio per 4-2 nei confronti diretti con l'atleta toscana.