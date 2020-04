Tennis, Nadal va k.o.: niente match virtuale per lui

Fermato dalla pandemia di Covid-19, l'Open di Madrid è cominciato lunedì in modalità virtuale, con il debutto del beniamino del pubblico madrileno Rafa Nadal che, dalla consolle di casa sua, ha battuto il canadese Denis Shavopalov. Successivamente l'ex numero 1 del ranking Atp avrebbe dovuto disputare un altro match virtuale, ma ha informato il direttore del torneo Feliciano Lopez di avere un problema fisico e ha dato forfait. In questo periodo in cui tanti sportivi si stanno dilettando nelle competizioni online, Nadal è il primo infortunato virtuale!