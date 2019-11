Tennis, nadal torna sul trono Atp: Berrettini all'ottavo posto

CLASSIFICA ATP

Rafa Nadal torna sul trono del tennis mondiale. Da oggi il mancino spagnolo è il nuovo n.1 dell'Atp, scavalcando Novak Djokovic, che cede lo scettro a un anno esatto dal precedente avvicendamento. Nel nuovo ranking, pubblicato oggi e una settimana dopo l'ingresso nella Top 10, spicca anche il nuovo balzo di Matteo Berrettini, ora n.8 del mondo, con Fabio Fognini 12mo.

Il ritorno sul trono di Rafa Nadal diventa quindi ufficiale esattamente dodici mesi dopo aver terminato l'ottavo periodo in vetta alla classifica: per il 33enne spagnolo diventano così 197 le settimane complessive da numero uno, sesto nella speciale classifica all time. Alle sue spalle Novak Djokovic, trionfatore nel '1000' di Parigi-Bercy, che ha visto interrompersi dopo un anno la sua leadership (275 le settimane complessive per il serbo) e contende fino all'ultimo al maiorchino la possibilità di chiudere l'anno da re (li separano 640 punti). In terza posizione c'è sempre Roger Federer, con 485 punti di margine sul russo Daniil Medvedev, seguito da Dominic Thiem. Il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas scavalca al sesto posto Alexander Zverev, mentre sull'ottava poltrona si porta Matteo Berrettini, che una settimana dopo lo storico ingresso in top ten - quarto italiano nell'Era Open a riuscire in tale impresa - compie un altro passo avanti ritoccando ulteriormente il suo best ranking.

Da record personale anche il nono posto dello spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre a chiudere la top ten è ora il francese Gael Monfils. Per quello che riguarda gli altri azzurri, Fabio Fognini conserva la 12/a posizione, mentre risale un gradino Lorenzo Sonego (53°) e ne scende uno Marco Cecchinato (72°): stabile Andreas Seppi al 74° posto. In progresso di due posizioni Stefano Travaglia (86°), con lievi assestamenti all'indietro per il 18enne Jannik Sinner, ora al numero 95 (-2), e Salvatore Caruso, 97°, che comunque confermano gli otto azzurri fra i primi cento del mondo.

Questa la top ten del ranking Atp: 1. Nadal (SPA) 9.585 punti, 2 Djokovic (SER) 8.945, 3 Federer (SVI) 6.190, 4 Medvedev (RUS) 5.705, 5 Thiem (AUT) 5.025, 6 Tsitsipas (GRE) 4.000, 7 Zverev (GER) 2.945, 8 Berrettini (ITA) 2.670, 9 Bautista Agut (ITA) 2.540, 10 Monfils (FRA) 2.530.

Vedi anche Tennis Tennis, Berrettini: "Le Finals un sogno, non me l'aspettavo"