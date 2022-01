Tennis, Nadal: "Ora è giusto che Djokovic giochi gli Australian Open"

TENNIS

Lo spagnolo: "Anche se su certe cose posso essere d'accordo o meno, la giustizia ha deciso"

"La cosa più giusta è che giochi agli Australian Open, dal momento che la giustizia ha parlato" ordinando il suo rilascio dal centro di detenzione dove era alloggiato al suo arrivo nel Paese: questo il parere di Rafa Nadal sul caso Djokovic. "Anche se su certe cose posso essere d'accordo o meno con lui - aggiunge alla radio spagnola Onda Cero - la giustizia ha parlato e credo che sia la cosa più giusta".

La posizione del maiorchino è significativa perché solo due giorni fa aveva commentato così la situazione del rivale serbo: "Penso che ognuno sia libero di far quel che ritiene migliore per sé, ma le regole sono regole, e se non vuoi vaccinarti avrai dei problemi: è un fatto. Dopo che tante persone sono morte negli ultimi due anni, credo che il vaccino sia l'unica via per fermare la pandemia. Ha scelto un'altra strada, ha preso la sua decisione e tutti siamo liberi di farlo ma poi ci sono delle conseguenze".