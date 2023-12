Tennis, Nadal annuncia il ritorno nel 2024: "Ci vediamo a Brisbane"

Rafael Nadal destinato ad abbandonare il mondo del tennis? Neanche per sogno. Infortunatosi lo scorso gennaio agli Australian Open, il fuoriclasse maiorchino ha annunciato il ritorno nell'anno nuovo fissando per il rientro in campo per il torneo ATP 250 di Brisbane. Costretto ad affrontare un'operazione al piede e una lunga convalescenza che ha ripercorso in un video sui social, il plurivincitore del Roland Garros è pronto a risalire la china dopo esser precipitato al numero 663 della classifica mondiale.