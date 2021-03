Tennis, Musetti avanti: battuto il francese Paire a Miami

Dopo quella di Lorenzo Sonego arriva anche la vittoria di Lorenzo Musetti al "Miami Open". Il 19enne di Carrara ha superato il francese Benoit Paire, n.33 ATP e 23esima testa di serie 6-3 6-3 in un'ora esatta di gioco. Musetti al terzo turno - per la seconda volta in un "1000" dopo Roma lo scorso anno, dove raggiunse gli ottavi - attende il vincente del confronto fra il cileno Cristian Garin, n.20 ATP e 13 del tabellone, e il croato Marin Cilic, n.45 del ranking.

Getty Images