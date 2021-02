Tennis, Murray riparte da Biella: una bolla al Santo Stefano Relais

Andy Murray è atteso a Biella dove comincerà la sua stagione dopo la positività al Covid-19 del 14 gennaio che lo ha escluso dagli Australian Open. Il tennista scozzese, infatti, ha scelto a sorpresa l'Italia per tornare in campo e si è iscritto al Challenger 125 di Biella 2 che si disputerà dal 15 al 21 febbraio. L'ex numero 1 del mondo arriverà in Piemonte nei prossimi giorni e alloggerà al Santo Stefano SPA Relais dove vivrà praticamente in una bolla. Per lui c'è riservata una suite e si allenerà sui due campi della struttura immersa nella campagna biellese.