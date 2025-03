Tennis, Miami: Paolini incanta e vola ai quarti, Zverev è agli ottavi

TABELLONE MASCHILE

Alexander Zverev è ancora una minaccia per il primo posto di Jannik Sinner in classifica Atp. Il tedesco, infatti, si impone su Jordan Thompson, liquidato in due set in meno di un'ora e mezza di gioco. L'attuale numero 2 al Mondo deve faticare più del previsto soltanto nel primo set, quando l'australiano si porta subito sul 3-0 ma viene poi raggiunto sul 4-4 prima del decisivo break che permette a Sascha di chiudere 7-5 il primo parziale. Nel secondo, invece, mette le cose in chiaro e strappa immediatamente il servizio, mantenendo il vantaggio per tutta la durata dell'altro set, che finisce 6-4. Zverev accede così agli ottavi di finale, continuando la rincorsa al titolo e alla vetta della classifica Atp. Missione compiuta anche per Machac e Walton, che superano rispettivamente Opelka e Wong.



TABELLONE FEMMINILE

Qualche rischio di troppo, ma Jasmine Paolini vola ai quarti di finale grazie al successo in rimonta su Naomi Osaka. La giapponese spaventa l'azzurra soltanto nel primo parziale, con l'italiana che deve subito difendere tre palle break al termine di un lunghissimo game. Ma il servizio cede sul finire del parziale: tre break di fila regalano a Osaka il 6-3 del primo parziale. Fortunatamente, la settima al Mondo reagisce immediatamente e già nel secondo è avanti 2-0, poi non sfrutta due palle break ma riesce comunque a pareggiare (6-4) i conti. Stesso esito nell'ultimo e decisivo parziale: il game che spezza l'equilibrio è il quinto, con Jasmine che si prende il turno in battuta e, non senza rischiare (due palle break annullate), chiude ancora sul 6-4 ed è la prima ad arrivare tra le migliori 8 del torneo.